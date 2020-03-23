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  • 17:21,  23 марта 2020
Футбол
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Ерохин показал, как играет на гитаре во время тренировки на велотренажере

Ерохин показал, как играет на гитаре во время тренировки на велотренажере
Александр Ерохин. Фото: инстаграм футболиста

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин присоединился к флэшмобу #StayAtHomeChallenge, призывающему не покидать пределы своего дома во время пандемии коронавируса.

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором Ерохин играет на гитаре во время тренировки на велотренажере. Перед тем, как начать играть, футболист обработал руки антисептиком.

«Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Акустический #StayAtHomeChallenge от Александра Ерохина», — гласит сообщение под видео.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 19 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.

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