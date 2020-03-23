Ерохин показал, как играет на гитаре во время тренировки на велотренажере

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин присоединился к флэшмобу #StayAtHomeChallenge, призывающему не покидать пределы своего дома во время пандемии коронавируса.

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором Ерохин играет на гитаре во время тренировки на велотренажере. Перед тем, как начать играть, футболист обработал руки антисептиком.

«Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло. Акустический #StayAtHomeChallenge от Александра Ерохина», — гласит сообщение под видео.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат России по футболу приостановлен как минимум до 19 апреля.