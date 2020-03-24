Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета, заразившийся коронавирусом, рассказал о своем состоянии.

По словам Артеты, сейчас он чувствует себя очень хорошо, он чувствует, что выздоровел. Испанец отметил, ему понадобилось 3-4 дня, чтобы почувствовать себя намного лучше, симптомы остались позади, и он чувствует себя очень хорошо.

Тренер рассказал, что все произошло очень быстро, тест он сдал в прошлую среду, а диагноз подтвердили в пятницу, и «Арсенал» сообщил об этом АПЛ.

«Очевидно, что все, кто был в контакте со мной, должны были уйти на карантин, и, следовательно, игры должны были быть приостановлены», — сказал Артета, слова которого приводит La Sexta.

Напомним, в пятницу, 13 марта, руководство английской Премьер-лиги объявило, что проведение чемпионата приостановлено до 4 апреля.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 336 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 14 тысяч человек, выздоровели — более 98 тысяч. В России в данный момент заболели 379 человек, погибших нет.