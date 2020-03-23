Блогер Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фернюсоном.

Уткин выразил надежду на то, что бой не сорвется из-за пандемии коронавируса.

«Признаюсь вам, что мне будет очень трудно болеть за Хабиба. Я долгое время считал это своим долгом, и у меня это получалось. Но сейчас, продолжая относиться к нему с колоссальным уважением, я не могу не признать, что Хабибу абсолютно всё равно, как такие люди, как я, к нему относятся», — заявил Уткин в видео на своем канале в YouTube.

Он добавил, что болеть за Фергюсона ему неинтересно. По мнению Уткина, бой станет просто символом того, что жизнь продолжается.

Напомним, поединок запланирован на 18 апреля нынешнего года. Он должен был пройти в Бруклине, однако из-за вспышки коронавируса в США запретили проведение массовых мероприятий. Новое место боя еще не оглашено.