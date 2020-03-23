Петербургский СКА провел занятие в тренажерном зале. Пресс-служба армейцев опубликовала фотографии с тренировки на своей официальной странице в «Твиттере».

«Сегодня тренировались в зале. И, конечно, без фотогалереи эта тренировка не была бы полноценной», — гласит сообщение пресс-службы.

Сегодня тренировались в зале. И, конечно, без фотогалереи эта тренировка не была бы полноценной 😌

Усердие в картинках 📷 https://t.co/AyBIRxd8fz #hcSKA pic.twitter.com/NuJ37PBZAG — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) March 23, 2020

Напомним, на данный момент серия плей-офф Кубка Гагарина прервана как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Во втором раунде СКА должен был встретиться с «Йокеритом», однако финский клуб отказался от дальнейшей борьбы.

В первом раунде подопечные Алексея Кудашова встречались с подмосковным «Витязем» и выиграли все четыре матча серии.