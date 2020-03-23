Петербургский СКА провел занятие в тренажерном зале. Пресс-служба армейцев опубликовала фотографии с тренировки на своей официальной странице в «Твиттере».

«Сегодня тренировались в зале. И, конечно, без фотогалереи эта тренировка не была бы полноценной», — гласит сообщение пресс-службы.

Напомним, на данный момент серия плей-офф Кубка Гагарина прервана как минимум до 10 апреля из-за пандемии коронавируса. Во втором раунде СКА должен был встретиться с «Йокеритом», однако финский клуб отказался от дальнейшей борьбы.

В первом раунде подопечные Алексея Кудашова встречались с подмосковным «Витязем» и выиграли все четыре матча серии.