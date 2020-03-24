Врач тульского «Арсенала» Александр Резепов поделился мнением о пандемии коронавируса в России.

По словам Резепова, коронавирус может передаваться воздушно-капельным и контактным путями. Он отметил, чтобы избежать второго способа заражения, надо исключить приветствия рукопожатием и тем более поцелуем.

Резепов добавил, что если вы находитесь рядом с людьми, нужно обеспечить расстояние от них в один метр и по возможности использовать личный транспорт.

Врач подчеркнул, что самое время завести антисептик и протирать им руки и телефон.

«Нынешние цифры – статистика по тем людям, которые уже заболели. Не забывайте о переносчиках болезни, которые пока не тестировались, – их же не вносят в статистику. Поэтому официальные цифры нужно умножать примерно на 100. Как минимум», — сказал Резепов, слова которого приводит «Чемпионат».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 336 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 14 тысяч человек, выздоровели — более 98 тысяч. В России в данный момент заболели 438 человек, погибших нет.