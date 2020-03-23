Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился мнением о возможном переходе в состав «Феррари» в следующем сезоне.

По мнению Квята, на данный момент нужно сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступать в своей команде.

«А относительно будущего ничего нельзя знать наверняка. В нашем спорте есть множество возможностей. Если одна из них предоставится, тогда мы и посмотрим», — сказал россиянин, слова которого приводит La Gazzetta dello Sport.

Квят отметил, что провел отличные предсезонные тесты в «Альфа Таури» и был сильно разочарован, когда узнал об отмене первого этапа Гран-при. Он подчеркнул, что не испытывает проблем с мотивацией, так как всегда надеется достичь большего.

«Я нацелен на победу, это моя цель в Формуле-1. Поэтому буду продолжать делать всё возможное, чтобы добиться её», — сказал Квят.