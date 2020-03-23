Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Футболист не смог определить фаворита, однако подчеркнул, что бой обязательно должен состояться.

По мнению Дзюбы, Фергюсон станет самым неудобным из всех соперников Хабиба, так как не будет лежать в партере, а начнет жёстко и грубо работать.

«Тони немного неадекватный такой, единственный, кто не перегорит, не испугается Хабиба. Этот бой будет любопытно всем посмотреть, даже тем, кому не особенно интересен этот спорт», — заявил Дзюба, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Напомним, поединок запланирован на 18 апреля текущего года. Он должен был состояться в Нью-Йорке, однако из-за вспышки коронавируса в США ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Новое место проведения боя еще не выбрано.