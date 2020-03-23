Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев может стать хоккеистом петербургского СКА.

Об этом сообщает Gorobzor.ru. По информации источника, российский защитник не заключил новый контракт с уфимским клубом.

Отметим, срок действующего соглашения Арзамасцева с «Салаватом Юлаевым» рассчитан до 30 апреля этого года.

В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Захар Арзамасцев провел 53 Встречи и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-8». В плей-офф Кубка Гагарина на счету хоккеиста две результативные передачи в шести матчах.

Ранее стало известно, что СКА провел занятие в тренажерном зале. Пресс-служба армейцев опубликовала фотографии с тренировки на своей официальной странице в «Твиттере».