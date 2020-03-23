Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала, как занимается хореографией. На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала сториз, на которой в зале работает над программой.

Напомним, Туктамышева досрочно завершила нынешний сезон. На чемпионате России она заняла четвертое место и не отобралась в состав команды на чемпионаты Европы и мира. Она не стала принимать участие в оставшихся соревнованиях, чтобы сосредоточиться на учебе и выступлениях в ледовых шоу. Затем стало известно, что чемпионат мира в Монреале не состоится из-за пандемии коронавируса.

Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года. Она тренируется в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. В конце 2019 года она выучила четверной прыжок.