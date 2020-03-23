Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ведет переговоры с клубом о новом контракте.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, специалист запросил у петербуржцев контракт минимум на два года, допустив вариант со схемой «2+1». Отмечается, что Семак хочет зарплату 2,5-3 миллиона евро в год. Кроме того, он желает иметь больше влияния на трансферную политику.

Также известно, что тренер осознает свою важность для клуба и ориентируется на контракт Станислава Черчесова. Сообщается, что стороны продвинулись в переговорном процессе.

Ранее петербургский «Зенит» на своем официальном сайте сообщил, что футболисты продолжат соблюдать карантин до 29 марта. Игроки будут выполнять тренировочную программу в домашних условиях, а тренировочный центр «Зенита» будет полностью закрыт для посещения.