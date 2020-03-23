Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на решение шведской лыжницы Стины Нильссон попробовать свои силы в биатлоне.

«Прекрасно, когда такие спортсмены переходят в биатлон. Отрадно видеть, что наш спорт интересен. Мы бы тоже были очень рады, если бы наши лыжники – шестые-седьмые номера – попробовали себя в биатлоне», — заявил Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Он признал, что никто из российских лыжников не поднимал тему перехода в биатлон, однако в прошлом многие успешные спортсмены начинали именно с лыжных гонок. Драчев отметил, что и сам сначала занимался лыжами, а также привел в пример Светлану Ишмуратову и Ольгу Пылеву.

Драчев обратил внимание также и на Анфису Резцову, которая имеет олимпийское золото и в лыжах, и в биатлоне.

«Да, тогда времена были другие, но и таких людей, как она, мало», – сказал Драчев.