Дзюба — о карантине: Я немного достал всех уже дома

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

Спортсмен признался, что ему тяжело постоянно быть дома и сидеть на одном месте, а также очень не хватает футбола.

«Немного достал всех уже дома, наверное. Зато дети рады, постоянно играем, так что, в общем, загружен. Но все-таки тяжело не выходить на улицу. Устал уже дышать воздухом на балконе», — заявил Дзюба, слова которого приводит официальный сайт «Зенита».

Форвард подчеркнул, что не выходил из дома уже около пяти дней. Он поразился тому, что русские не сдаются, даже когда весь мир на карантине.