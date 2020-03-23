Судебное заседание по исковому делу экс-полузащитника сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей гражданской жене Юлии Барановской перенесено в связи с карантином из-за пандемии коронавируса. Слушание должно было состояться в Савеловском суде Москвы.

Как сообщил представитель Барановской Игорь Ким, пока нельзя сказать, о какой именно сумме идёт речь.

«Ознакомиться в полной мере с представленными документами возможности нет, так как суды переведены в режим карантина», — заявил Ким, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, Аршавин намерен добиться уменьшения размера алиментов на троих несовершеннолетних детей — Артема, Яну и Арсения. Брак Юлии и Андрея не был зарегистрирован, несмотря на то, что они состояли в отношениях более девяти лет.