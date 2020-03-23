Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился мнением о пандемии коронавируса.

По мнению Базаревича, если будет Олимпиада — надо ехать, а если отменят — то не надо, потому что никто тогда не поедет. Тренер отметил, что он вернулся из Европы недавно, был в нескольких странах и теперь сидит на двухнедельном карантине, который скоро закончится.

Базаревич считает, что иногда панику чересчур нагоняют.

«С другой стороны, лучше перебдеть, чем недобдеть, потому что события чреваты потерями людей, особенно старшего возраста, так что реакция, возможно, оправдана», — сказал Базаревич, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 336 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 14 тысяч человек, выздоровели — более 98 тысяч. В России в данный момент заболели 379 человек, погибших нет.