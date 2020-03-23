Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала решение шведской лыжницы Стины Нильссон начать карьеру в биатлоне.

По мнению Зайцевой, Нильссон может попробовать себя в новом виде спорта, если решила, что достигла высот в лыжах. Она подчеркнула, что переход в биатлон — это интересно, так как он поставит новые задачи и даст возможность штурмовать новые вершины.

«Ей всего 26 лет, все впереди, я считаю. На самом деле, все зависит от спортсмена, как она относится к новым вызовам, перестраивается», — сказала Зайцева, слова которой приводит РИА «Новости».

Экс-спортсменка подчеркнула, что многое будет зависеть от характера и возможностей Нильссон. Если она легко перестроится, то сможет успешно перейти в биатлон. По мнению Зайцевой, шведка может научиться хорошо стрелять.

«Думаю, что все возможно, что она научится, самое главное, какой у нее темперамент, будет ли у нее получаться», – сказала Зайцева.