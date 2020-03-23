Камил Гаджиев предложил Дане Уайту снять бой Хабиба на айфон

Глава промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев предложил UFC помощь в организации боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

По словам Гаджиева, ему кажется, что бой будет, потому что грешно отказываться от миллиона или двух просмотров pay-per-view, так как это 100 миллионов долларов.

Промоутер полагает, что это вообще можно сделать в ангаре, чтобы Дана Уайт был c iPhone 11, были два бойца с двумя секундантами у каждого, десять операторов и рефери. По мнению Гаджиева, больше никто не нужен.

«Если нет, то мы готовы у себя в Москве в рамках нашего турнира 18 апреля провести этот бой, дать локацию. Все права на этот турнир отдаем UFC, лишь бы бой состоялся. Мы готовы помочь», — сказал Гаджиев, слова которого приводит YouTube-канал «Вестник ММА».