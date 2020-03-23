Фигуристы Петербурга продолжают тренировки, несмотря на пандемию коронавируса

Фигуристы Санкт-Петербурга не ушли на карантин в связи с пандемией коронавируса, они продолжают тренировки. Как сообщают тренеры Алексей Мишин и Людмила Великова, занятия проходят во дворце спорта «Юбилейный» и в Академии фигурного катания.
Воспитанница Евгения Рукавицына Алёна Леонова подтвердила, что тренировки продолжаются. Она пояснила, что несовершеннолетние фигуристы посещают каток с письменного согласия родителей. На входе в академию у каждого спортсмена проверяют температуру, отметила Леонова.
«Говорят, что скоро должно решиться, закроют нас или нет», – сказала спортсменка.
Напомним, в Москве фигуристы школ ЦСКА и «Самбо-70» ушли на карантин до 12 апреля.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.
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