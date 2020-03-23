Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев оскорбил бывшую теннисистку Екатерину Бычкову после ее слов о блогере-колясочнике Александре Горбунове.

«Бычкова, конечно, тупорылая, мерзкая тварь!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Бычкова ранее в своем Twitter заявила, что Горбунов — «мерзкий человек (точнее полчеловека)», а позже пояснила свои слова, написав, что если в человеке отсутствует чувство реальности и интеллект, то это только половина человека.

Ранее Дмитрий Губерниев сообщил, что летняя Олимпиада-2020 года не состоится в назначенные сроки. Игры должны пройти в период с 24 июля по 9 августа, однако Губерниев утверждает, что, по имеющейся у него информации, соревнования перенесут.