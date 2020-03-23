Журналист Андрей Журанков выразил мнение, что Алёна Косторная сильнее остальных россиянок пострадала от отмены чемпионата мира по фигурному катанию. Он объяснил это тем, что в Монреале должны была состояться дуэль тройных акселей с японкой Рикой Кихирой.

По мнению Журанкова, на данный момент Косторная является номером один в женском катании, она должна была стать лучшей на чемпионате мира.

«К сожалению, современное женское катание сейчас настолько скоротечно, что мы не знаем, каким будет следующий сезон у Косторной. Я очень хочу, чтобы она продолжила в том же духе, и чтобы она так же была хороша и гармонична», — заявил Журнаков в радиоэфире.

Он подчеркнул, что Косторная сочетает сложнейшую техническую составляющую с прекрасным скольжением и взрослым катанием.

Напомним, турнир в Монреале не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции.