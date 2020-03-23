Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский объяснил, почему шведка Стина Нильссон приняла решение продолжить карьеру в биатлоне.

«Вероятно, Нильссон почувствовала жесткую конкуренцию в шведской спринтерской сборной и в связи с этим решила что-то поменять. У шведок сейчас собралась очень сильная молодая команда, пожалуй, сильнейшая в мире», — заявил Каминский, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в ближайшие годы женская сборная Швеции будет доминировать в спринтах, в то время как у норвежек конкурировать на высшем уровне сможет лишь Майкен Касперсен Фалла.

Напомним, Нильссон является олимпийской чемпионкой Пекина-2018, а также двукратной чемпионкой мира в эстафете и командном спринте.