Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что поддерживает контакт с игроками во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Он отметил, что отмена мартовского сбора имеет большое значение, так как в последний раз команда и тренеры собирались в ноябре. По мнению Черчесова, нужен полноценный сбор, так как паузы слишком велики, а после простоя футболисты будут не в оптимальной форме.

«Последнюю неделю я разговаривал с Черышевым и Кудряшовым. С Денисом связался сразу, как только узнал, что у них в команде кто-то заболел. Он в хорошем состоянии, тренируется у себя, насколько может», — заявил Черчесов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Тренер добавил, что не общался с Федром Смоловым и Александром Головиным, но поддерживает контакт с российскими игроками.