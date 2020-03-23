Тарасова: Разумный человек всегда найдет способ, как вести себя на карантине

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем заняться дома во время карантина, связанного с пандемией коронавируса.

«Думаю, разумный человек всегда найдет способ, как вести себя в такой ситуации – можно улучшать свой дом, читать, развиваться», — заявила Тарасова, слова которой приводит ТАСС. Она подчеркнула, что необходимо находить каждодневные занятия — смотреть фильмы, слушать аудиокниги или читать.

Ранее Тарасова сообщила, что намерена соблюдать указ мэра Москвы Сергея Собянина. Он призвал жителей столицы старше 65 лет самоизолироваться дома, так как они находятся в группе риска.