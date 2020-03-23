Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн поделилась мнением о переходе шведской лыжницы Стины Нильссон в биатлон.

Норвежка призналась, что удивлена решением Нильссон, однако считает её переход хорошей новостью. По ее мнению, Нильссон будет в силах помочь шведскому биатлону. Ройселанн подчеркнула, что в последние годы шведки побеждали за счет хорошей стрельбы, а с лыжницей в составе станут еще сильнее и опаснее уже в следующем сезоне.

«Если Нильссон будет идти по стопам Херрман, то уже через два-три сезона войдёт в мировую элиту. С ней будет сложно бороться на финишной прямой», — заявил Ройселанн, слова которой приводит Dagbladet.

Напомним, Нильссон является олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира по лыжным гонкам.