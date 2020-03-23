Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт продолжает тренировки, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала фото из Токсово, где она тренируется вместе с членами своей семьи. Напомним, её отец Виктор является тренером.

Сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Заключительный этап Кубка мира в Холменколлене (Норвегия) был отменен, поэтому спортсмены закончили сезон на соревнованиях в финском Контиолахти. Там состоялись спринты и гонки преследования, а сингл-микст и смешанная эстафета были отменены за день до старта.

Юрлова-Перхт стала лучшей из россиянок по итогам сезона, она заняла 17 место в общем зачете Кубка мира.