Авербух: Что касается первой обоймы фигуристов, они получают зарплату, у них все нормально

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух рассказал, как пандемия коронавируса отразится на фигуристах.

«Фигуристам надо делать то же, что и всем – затягивать пояса и ждать лучших времен, сейчас все в равных условиях», — заявил Авербух, слова которого приводит ТАСС. По его мнению, задумываться о судьбе фигуристов стоит так же, как и о судьбе всех людей, так как у всех произошла определенная финансовая катастрофа.

«Что касается первой обоймы спортсменов, то они получают зарплату, у них все нормально», – сказал Авербух.