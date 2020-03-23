Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф напомнила, что в настоящий момент должен был проходить этап Кубка мира в Холменколлене, если бы календарь сезона не изменился из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня в Холменколлене должен был завершиться Кубок мира. В наши дни спорт не имеет большого значения, но я все равно должна сказать большое спасибо нашей команде», — написала Экхофф на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, этап в Норвегии должен был стать последним в сезоне, однако он был отменен из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, сезон завершился соревнованиями в Контиолахти (Финляндия), однако они тоже прошли не в полном объеме: сингл-микст и смешанная эстафета не состоялись.

Экхофф заняла второе место в общем зачете Кубка мира, уступив итальянке Доротее Вирер.