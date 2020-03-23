Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился мнением об игре своего одноклубника Александра Кокорина.

«Его игра — супер! Другого слова у меня нет. Хороший нападающий. Каждый день на тренировках он просто не опускается ниже своего уровня», — заявил Нобоа, слова которого приводит Sport24.

По мнению полузащитника, Кокорин всегда выкладывается на сто процентов и старается реализовать каждый момент. Когда нападающий на поле, команда чувствует, что он обязательно поможет, уверен Нобоа.

Он отметил, что если человек действительно умеет играть в футбол, он может вернуться на прежний уровень, даже если сделал перерыв на год.

«Сколько времени он пропустил сначала из-за травмы, потом из-за своей большой проблемы. Но он вернулся к тренировкам, набрал форму и доказал, что он лучший. Для меня он супернападающий», — заявил Нобоа.

Напомним, Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды, он перешел из «Зенита» в зимнее трансферное окно. На данный момент чемпионат России приостановлен из-за паузы в связи с пандемией коронавируса.