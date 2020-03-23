Российская лыжница Наталья Непряева продолжает тренировки, несмотря на пандемию коронавируса.

На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала фотографию с тренировки в центре лыжного спорта «Малиновка».

Напомним, по итогам минувшего сезона Непряева заняла третье место в общем зачете Кубка мира, пропустив вперед двух норвежек — Терезу Йохауг и Хейди Венг. Сезон завершился досрочно, так как из-за пандемии коронавируса были отменены последние соревнования. Сорвался «Спринт-тур» в канадском Квебеке и американском Миннеаполисе, а также финал Кубка мира в Кэнморе.

Также не состоялся чемпионат России по лыжным гонкам, он был отменен непосредственно перед стартом, так как у одного спортсмена заподозрили коронавирус.