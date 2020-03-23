Почетный президент федерации фигурного катания России (ФФККР) Валентин Писеев сообщил, что фигуристы не будут проводить тренировочный сбор в Новогорске.

Писеев отметил, что организовать сбор было бы возможно, однако в сложившейся ситуации это будет нецелесообразно.

«Я думаю, что это время лучше переждать и такой сбор не нужен, из-за паузы в тренировочном процессе вряд ли что-то принципиально изменится. Поэтому думаю, что лучше не рисковать здоровьем», — сказал Писеев, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что есть указы и постановления, которым следует подчиняться. На сегодняшний день ситуация не зависит от тренеров и фигуристов, добавил Писеев.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.