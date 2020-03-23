Губерниев о пандемии: Ситуация серьезная, приближается к критической

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал соблюдать правила карантина и рассказал, как проводит свободное время в самоизоляции.

«Хожу по-скандинавски в лесу в окрестностях Сходни, ни с кем не контактирую. Получаю удовольствие от здорового образа жизни», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Он призвал пожилых людей оставаться дома, а молодых — помогать своим родственникам, покупать продукты.

«Ситуация серьезная, приближается к критической», — заявил Губерниев.

Он оценил указ Собянина, призывающий пенсионеров не выходить из дома. По мнению Губерниева, это замечательная идея, подающая пример для всей страны. Комментатор добавил, что не общается с собственной мамой с того момента, как изолировался после возвращения из Европы.