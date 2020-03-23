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  • 21:03,  23 марта 2020
Биатлон
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Губерниев о пандемии: Ситуация серьезная, приближается к критической

Губерниев о пандемии: Ситуация серьезная, приближается к критической
Дмитрий Губерниев. Фото: инстаграм комментатора

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал соблюдать правила карантина и рассказал, как проводит свободное время в самоизоляции.

«Хожу по-скандинавски в лесу в окрестностях Сходни, ни с кем не контактирую. Получаю удовольствие от здорового образа жизни», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Он призвал пожилых людей оставаться дома, а молодых — помогать своим родственникам, покупать продукты.

«Ситуация серьезная, приближается к критической», — заявил Губерниев.

Он оценил указ Собянина, призывающий пенсионеров не выходить из дома. По мнению Губерниева, это замечательная идея, подающая пример для всей страны. Комментатор добавил, что не общается с собственной мамой с того момента, как изолировался после возвращения из Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.

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