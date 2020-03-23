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  • 21:02,  23 марта 2020
Олимпийские игры
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СМИ: ВОЗ настаивает на невозможности проведения Олимпиады в Токио

Олимпийские кольца
Олимпийские кольца. Фото: pixabay.com

Летние олимпийские игры-2020 года могут не состояться в запланированные сроки. Как сообщают СМИ, ВОЗ настаивает на невозможности проведения соревнований в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно спортивному календарю, Олимпиада должна стартовать 24 июля и продлиться до 9 августа. На данный момент решается, будут ли соревнования перенесены.

Ранее Олимпийский комитет России сообщал, что находится в контакте с МОК и национальными комитетами других стран. Согласно заявлению ОКР, каким бы ни было окончательно решение, оно окажется правильным и взвешенным.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.

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