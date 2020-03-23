СМИ: ВОЗ настаивает на невозможности проведения Олимпиады в Токио

Летние олимпийские игры-2020 года могут не состояться в запланированные сроки. Как сообщают СМИ, ВОЗ настаивает на невозможности проведения соревнований в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно спортивному календарю, Олимпиада должна стартовать 24 июля и продлиться до 9 августа. На данный момент решается, будут ли соревнования перенесены.

Ранее Олимпийский комитет России сообщал, что находится в контакте с МОК и национальными комитетами других стран. Согласно заявлению ОКР, каким бы ни было окончательно решение, оно окажется правильным и взвешенным.