Валуев называет своих собак коронавирусами

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев завил, что называет своих собак коронавирусами.
Об этом экс-спортсмен рассказал на своей странице в «Инстаграме». «Теперь зову их коронавирусами. Везде хотят пролезть», — написал Валуев.
Напомним, ранее Валуев усомнился в опасности коронавирусной инфекции. Он привел статистику смертей от различных заболеваний, однако она оказалась устаревшей.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.
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