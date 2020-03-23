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  • 22:43,  23 марта 2020
Бокс/MMA
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Валуев называет своих собак коронавирусами

Валуев называет своих собак коронавирусами
Мастер-класс Николая Валуева. Николай Валуев. Фото: Неваспорт/Николай Овсянников

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев завил, что называет своих собак коронавирусами.

Об этом экс-спортсмен рассказал на своей странице в «Инстаграме». «Теперь зову их коронавирусами. Везде хотят пролезть», — написал Валуев.

Напомним, ранее Валуев усомнился в опасности коронавирусной инфекции. Он привел статистику смертей от различных заболеваний, однако она оказалась устаревшей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.

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