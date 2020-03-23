Валуев называет своих собак коронавирусами

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев завил, что называет своих собак коронавирусами.

Об этом экс-спортсмен рассказал на своей странице в «Инстаграме». «Теперь зову их коронавирусами. Везде хотят пролезть», — написал Валуев.

Напомним, ранее Валуев усомнился в опасности коронавирусной инфекции. Он привел статистику смертей от различных заболеваний, однако она оказалась устаревшей.