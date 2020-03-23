Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, как поддерживать физическую форму в условиях карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По ее мнению, проводить тренировки можно и дома. «Если у тебя есть всего три ступеньки, то и на них можно делать очень много разных упражнений. Если есть коврик для занятий – тем более. Можно растягиваться», — заявила Тарасова, слова которой приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что ситуация является необычной для всего мира. Тарасова выразила надежду, что вскоре всё это пройдут и можно будет вернуться к рабочему режиму.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса все соревнования по фигурному катанию были отменены. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших.