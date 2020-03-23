Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский сравнил шведку Стину Нильссон с немкой Денизе Херманн. Обе спортсменки приняли решение перейти из лыжных гонок в биатлон. Херманн осуществила переход по окончании сезона 2015/16, Нильссон только предстоит дебют в биатлоне.

«Я бы не сказал, что Херрманн на голову слабее Нильссон. Дистанционные гонки 5-10 км они бегали примерно в одну силу. Понятно, что у Стины отличный потенциал. Ее преимущество — великолепная силовая подготовка», — заявил Каминский, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер отметил, что не каждая лыжница справится с тем, что в биатлоне необходимо носить на спинке винтовку весом около 4 кг. Однако Нильссон, по его мнению, имеет подходящую базу. Если она достигнет баланса между скоростью и стрельбой, сможет ворваться в элиту мирового биатлона, уверен Каминский.

Напомним, Нильссон является олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира.