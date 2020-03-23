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  • 22:48,  23 марта 2020
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УЕФА объявил о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

футбол
Фото: официальный твиттер УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финалы еврокубковых турниров перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Информация была опубликована на официальном сайте организации.

Перенос коснулся решающих матчей мужской Лиги Европы и Лиги чемпионов, а также женской Лиги чемпионов. Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция) 30 мая. Финал Лиги Европы должен принимать Гданьск На стадионе «Энерга Гданьск», матч был запланирован на 27 мая.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса все футбольные турниры в Европе приостановлены. Исключением является только чемпионат Белоруссии, который проходит без изменений.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.

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