УЕФА объявил о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что финалы еврокубковых турниров перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Информация была опубликована на официальном сайте организации.

Перенос коснулся решающих матчей мужской Лиги Европы и Лиги чемпионов, а также женской Лиги чемпионов. Изначально финал Лиги чемпионов должен был состояться на «Олимпийском стадионе Ататюрка» в Стамбуле (Турция) 30 мая. Финал Лиги Европы должен принимать Гданьск На стадионе «Энерга Гданьск», матч был запланирован на 27 мая.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса все футбольные турниры в Европе приостановлены. Исключением является только чемпионат Белоруссии, который проходит без изменений.