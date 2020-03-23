Член МОК сообщил об отсрочке Олимпийских игр в Токио

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что летние Олимпийские игры в Токио не состоятся в запланированные сроки.

“На основании информации, имеющейся у МОК, решение об отсрочке было принято. Как это будет происходить, пока не определено, но Игры не начнутся 24 июля, насколько я знаю», — заявил Паунд, слова которого приводит USA Today.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио была запланирована на период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции многие национальные олимпийские комитеты попросили перенести Игры, так как спортсмены не имеют возможности подготовиться к ним.