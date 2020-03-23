Гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал первый этап виртуальной серии Гран-при. В виртуальной гонке Бахрейна россиянин шёл в очковой зоне, но потом у него сломался игровой руль.

Шварцман рассказал, что загрузил F1 2019 всего четыре дня назад, когда ему предложили принять участие в соревновании. По мнению пилота, разобраться в симуляторе несложно, однако он оказался тяжелым в плане управления автомобилем.

«Игра сама по себе не очень реалистичная, плюс были разные нестыковки – вы могли видеть, как машины сквозь друг друга проезжали. У кого-то из участников интернет отваливался, и они вылетали из заезда», — сказал Шварцман, слова которого приводит «Чемпионат».

Тем не менее, пилот отметил, что согласится поучаствовать в виртуальной гонке еще раз, если получит предложение.