Десятикратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина поделилась мнением о трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой.

«Анфиса не меняется. Всегда говорит то, что думает – кто-то боится, а она нет. Поэтому у нее возникало много непростых моментов, иногда скандальных», — заявила Головина, слова которой приводит Sports.ru.

По мнению Головиной, Резцова могла бы занимать хорошие должности, однако не имеет дипломатических качеств. Экс-спортсменка добавила, что ее соотечественница не всегда может сдерживать себя.

Однако в спорте Резцова всегда проявляла профессионализм и отличалась трудолюбием, уверена Головина.

«В команде была намного быстрее всех – молотила как швейная машинка», — сказала Головина.

Напомним, Резцова является олимпийской чемпионкой в лыжных гонках и двукратной олимпийской чемпионкой в биатлоне.