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  • 00:23,  24 марта 2020
Биатлон
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Губерниев в самоизоляции побрил кота

Губерниев в самоизоляции побрил кота
Дмитрий Губерниев. Фото: инстаграм комментатора

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев побрил кота во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

«А у нас смена имиджа», — заявил Губерниев в историях своего «Инстаграма» и показал питомца.

Напомним, Губерниев находится в добровольной самоизоляции. Вернувшись из Европы, он ушел на карантин и перестал контактировать с людьми, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. По словам комментатора, он не общается даже с мамой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.

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