Губерниев в самоизоляции побрил кота

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев побрил кота во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

«А у нас смена имиджа», — заявил Губерниев в историях своего «Инстаграма» и показал питомца.

Напомним, Губерниев находится в добровольной самоизоляции. Вернувшись из Европы, он ушел на карантин и перестал контактировать с людьми, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. По словам комментатора, он не общается даже с мамой.