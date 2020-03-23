Губерниев в самоизоляции побрил кота

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев побрил кота во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
«А у нас смена имиджа», — заявил Губерниев в историях своего «Инстаграма» и показал питомца.
Напомним, Губерниев находится в добровольной самоизоляции. Вернувшись из Европы, он ушел на карантин и перестал контактировать с людьми, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. По словам комментатора, он не общается даже с мамой.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. На сегодняшний день в мире насчитывается 15367 погибших, при этом 99277 заболевших выздоровели. Общее число заразившихся составляет 354621.
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