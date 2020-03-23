Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева рассказала о сложностях, вызванных карантином из-за пандемии коронавируса.

«Находимся на карантине, готовимся, как можем, к следующему сезону. Катки закрыты, спортсмены дома, надеюсь, что они как-то соблюдают режим», — сказала Буцаева, слова которой приводит РИА «Новости».

Тренер добавила, что фигуристы получили общие рекомендации: контролировать питание и вести подвижный образ жизни. Она подчеркнула, что можно выходить на улицу, поэтому надо делать беговые упражнения и кроссы.

Буцаева выразила надежду на то, что ограничения будут сняты 12 апреля. Она отметила, что назвать карантин каникулами нельзя, так как люди не могут в это время уехать на отдых

«Все настолько непонятно, что в данный период и программы невозможно поставить, и новые элементы изучить», — сказала Буцаева.