Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поддержал переход олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Стины Нильссон в биатлон.

Спортсмен признался, что пока не может оценить шансы Нильссон на попадание в сборную Швеции в следующем сезоне.

«Мне сложно сказать. Мы знаем, что она является прекрасной лыжницей. Но всё ещё зависит от стрельбы. Тем не менее, классно, что она решила попробовать силы в биатлоне», — заявил Самуэльссон, слова которого приводит NRK.

Биатлонист уверен, что его соотечественница сможет добиться успеха, если научится хорошо стрелять. По мнению Себастиана, сборная Швеции становится всё сильнее, поэтому норвежкам стоит начать опасаться.