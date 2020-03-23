Финал Лиги чемпионов уже перенесен из-за коронавируса, Олимпийские игры — на очереди. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Финалы еврокубков перенесены

УЕФА принял официальное решение о переносе финалов еврокубковых турниров. Решающие матчи Лиги Европы, а также мужской и женской Лиги чемпионов переносятся на неопределенный срок. Причиной является пандемия коронавируса.

Член МОК сообщил, что Олимпиада будет перенесена

Член МОК заявил, что Олимпийские игры в Токио не состоятся в запланированный срок. По его словам, решение о переносе уже принято, однако подробности пока не известны. Стоит отметить, что МОК еще не делал никаких официальных заявлений.

Для фигуристов не будут делать сбор в Новогорске

Почетный президент ФФККР Валентин Писеев сообщил, что фигуристы не будут проводить тренировочный сбор в Новогорске. Он подчеркнул, что организовать сбор реально, однако это было бы нецелесообразно, так как нельзя рисковать здоровьем спортсменов.

Черчесов продолжает контактировать с игроками сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что продолжает контактировать с игроками во время паузы из-за коронавируса. Он рассказал, что общается с Артемом Дзюбой, а также связался с Денисом Черышевым, когда узнал о вирусе в «Валенсии».

Гран-при Азербайджана перенесен

Этап Гран-при Формулы-1 в Азербайджане не состоится в запланированные сроки. Как и в случае с другими соревнованиями, причиной переноса стала пандемия коронавируса. Пока неизвестно, когда сезон сможет стартовать: это состоится не раньше июня.

Сёмин уйдет на самоизоляцию

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин самоизолируется в связи с указом мэра столицы Сергея Собянина. Власти призывают жителей города старше 65 лет оставаться дома и не выходить до 14 апреля.