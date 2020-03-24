Российская фигуристка, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о своем возвращении из США в Россию вместе с семьей.

В своем «Инстаграме» Волосожар рассказала о всех трудностях поездки из Флориды в Москву. Фигуристка отметила, что их сняли с самолета в Нью-Йорке и продержали на взлетной полосе 2,5 часа просто так.

«Благодаря Анжелике мы попали на борт. Семьи с детьми, к счастью, пропускали первыми», — сказала Волосожар, добавив, что мест на следующий рейс хватило не всем и их дочь вообще посадили отдельно от родителей.

По прилете в Москву всех пассажиров рейса проверили: измерили температуру, а также попросили заполнить документы. «В аэропорту люди в защитных костюмах, все строго. Нам дали рекомендации, объяснили, что надо оставаться дома, наблюдать за самочувствием», — написала Волосожар.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Волосожар (@fire_bird) 23 Мар 2020 в 12:03 PDT

Напомним, Татьяна Волосожар и Максим Траньков решили покинуть США и вернуться домой в связи с ужесточившимся карантином по коронавирусу.