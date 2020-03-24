Американский фигурист с русскими корнями Эндрю Торгашев рассказал о том, как его мотивируют российские фигуристки.

По словам Торгашева в интервью порталу Sport24, сейчас русские фигуристки делают четверные прыжки, и это значит, что ему надо делать их еще лучше.

«Если женщины показывают, что они могут делать четверные, это мотивирует мужчин на работу, чтобы уметь делать четверные», — сказал Торгашев, добавив, что также надо показывать, что четверные прыжки получаются легко.

«Я бы не хотел соревноваться с девочками в России, они очень-очень-очень хорошо катаются и соревнуются», — заключил Торгашев.

Напомним, среди российских фигуристок, владеющих четверными, на взрослом уровне соревнуются Анна Щербакова и Александра Трусова.