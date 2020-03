Португальский футбольный тренер, наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью присоединился к работе благотворительной организации Age UK, которая помогает пожилым людям по всей Великобритании.

Моуринью стал волонтером организации во время пандемии коронавируса: он разносил пожилым людям товары первой необходимости в одном из административных районов Лондона — Энфилде. Фото с благотворительной акции разместил в своем «Твиттере» журналист Sky Sports Майкл Бридж:

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK

— Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020