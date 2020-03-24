Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова заявила о том, что Союз биатлонистов России хочет привлечь в сборную России по биатлону лыжников.

«Не знаю, к чему это приведет, кто на это клюнет, все это смотрится сомнительно», — отметила Резцова, чьи слова цитирует портал «Р-Спорт». Эксперт считает, что хоть биатлон и лыжи — близкие по духу виды спорта, в то же время совершенно разные по технике.

«В лыжном спорте можно голову отсечь и бежать после этого как хочешь, а в биатлоне нужно включать мозги, тем более, вовремя и правильно», — сказала Резцова.

На этой неделе стало известно, что в биатлон из лыжных гонок перешла шведская олимпийская чемпионка Стина Нильссон. В сборной Германии из лыжных гонок в биатлон перешла Дениз Херрман.