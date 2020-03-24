Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказала мнение о противостоянии российских и норвежских лыжников.

В интервью порталу «Известия» Вяльбе заявила, что она оптимист и считает, что рано или поздно Россия обыграет Норвегию на чемпионате мира по лыжным гонкам.

«Норвежцы не любят и не умеют проигрывать, поэтому победа Большунова на «Тур де Ски» и в общем зачёте для них — психологическая травма», — сказала глава ФЛГР, отметив, что этим надо воспользоваться, реализовать как можно больше шансов на следующем турнире — ЧМ-2021.

«У нас хорошая команда, и мы очень сильно стараемся стать лучше год от года», — заключила Вяльбе.

Напомним, чемпионат мира по лыжным гонкам состоится в 2021 году в немецком Оберстдорфе.