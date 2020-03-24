Российская фигуристка, призер чемпионата мира Алена Леонова высказала мнение о том, стоит ли проводить перенесенный чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале.

В интервью РИА Новости фигуристка отметила, что оптимально было бы перенести турнир на более поздний срок, но если турнир поставят на октябрь, как хотели в ISU, то он наложится на этапы Гран-при. «Спортсменам после нынешнего карантина отдыхать будет больше нельзя, так как надо набирать форму и держать себя в ней», — сказала Леонова, отметив, что ситуация получится суматошной.

«По идее по две программы на сезон следует готовить. Понимая все это, наверное, скажу, что лучше его совсем отменить», — сказала фигуристка, добавив, что и психологическая нагрузка будет серьезной, поскольку важнейшие соревнования пройдут в самом начале сезона.

Напомним, ЧМ по фигурному катанию в Монреале должен был пройти с 16 по 22 марта.