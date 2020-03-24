Южноафриканский пловец, олимпийский чемпион Кэмерон ван дер Бург рассказал о том, что он уже две недели борется с коронавирусом.

В своем «Твиттере» пловец подробно рассказал о течении болезни. «Безусловно, это страшнейший вирус, который я когда-либо переносил, несмотря на то, что я здоровый человек с сильными легкими, веду здоровый образ жизни и молод», — сказал ван дер Бург.

Пловец отметил, что самые тяжелые симптомы, такие как лихорадка, ослабли, он все еще борется с серьезной слабостью и остаточным кашлем. «Любая физическая активность, например, ходьба, оставляет меня истощенным на несколько часов», — написал пловец, добавив, что потери в физических кондициях огромны.

«Спортсмены, которые перенесут COVID-19 в течение последнего тренировочного цикла, потеряют большую часть физической подготовки», — подчеркнул Ван Дер Бург, подметив, что спортсменам необходимо позаботиться о себе, ведь новый коронавирус — это не шутка.

Напомним, в мире заболело коронавирусом уже более 381 тысячи человек, чуть более 100 тысяч выздоровели.