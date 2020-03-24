Олимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Анфиса Резцова сообщила, что ее дочь Кристина продолжила тренировки после этапа Кубка мира в Контиолахти несмотря на карантин.

В интервью порталу РИА Новости Резцова отметила, что ее дочь работает, пока есть снег. «Озвучили, что должны быть на карантине. Кристина уехала откататься в Сыктывкар, там достаточно хороший снег», — отметила Анфиса Резцова, добавив, что ее дочь нигде не рисуется и катается по трассе.

После тренировок в Сыктывкаре Кристина Резцова планирует съездить на Камчатку, потренироваться там и побывать на тёплых источниках.

«Кажется, больше искусственно создали карантин. Мы реалисты, мы не паникуем», — заключила Резцова.

Напомним, президент СБР Владимир Драчев объявил, что все спортсмены после возвращения с этапа Кубка мира в Контиолахти должны пройти 14-дневный карантин.